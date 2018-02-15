Galatasaray en avantajlısı

"17 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinden sonra Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadı'nda ağırlaması önemli bir durum Cimbom, F.Bahçe maçına kadar 4 maçtan 12 puan çıkarırsa şampiyonluk yarışında ciddi mesafe kateder"



Tudor döneminde evinde kazanan G.Saray neden deplasmanda zorlandı?

Tudor döneminde deplasmanlarda art arda alınan yenilgiler oyuncular üzerinde psikolojik olarak ciddi bir özgüven kaybı oluşturdu. Bu olumsuz tabloyu Fatih Terim hızla tedavi ediyor. Sivasspor maçında kaybedilen 3 puan sahaya yanlış çıkan 11'in ürünüdür. Fatih Terim, Konya ve Antalya maçındaki gibi Sivas'ta da Selçuk İnan-Donk ikilisi ile oynasaydı hatta sağ bekte Linnes'e yer verseydi Galatasaray deplasmandan 3 puanla dönerdi.



- Peki ne etkiledi?

Gerçek şu; Donk-Tolga ikilisi yan yana oynamaz. Çünkü bu oyuncuların rakibi karşılama özelliklerinin dışında topu doğru kullanma ve etkili pas verme yetenekleri sınırlı. Mariano oyun zekası olan hücuma akıllı çıkan ve etkili ortalar yapabilen bir sağ bek. Antalya kampında Mariano geçirdiği sakatlık nedeni ile hep düz koşular yaptı. Terim sağlık heyetinin verdiği rapora göre hareket etti ve Mariano'yu Sivas'ta sahaya sürdü. Oysa Brezilyalı sağ bek Kayseri'deki deplasmanda iyi oyun sergilememişti.



Bence Mariano'nun form düşüklüğünün nedeni bilinç altında "Tekrar sakatlanır mıyım?" düşüncesinin yatmasıdır. Terim artık ideal kadrosunu buldu. Konya ve Antalya maçlarında G.Saray'ın yükselen performansı ve öne çıkan oyun kalitesi deplasmanlarda da devam edecektir.



-Kasımpaşa maçı nasıl geçer?

G.Saray gereksiz yere iki sarı kartla oyundan atılan Belhanda'nın eksikliğini Kasımpaşa maçında hissedecektir. Çünkü Faslı yıldız Konya maçındaki mükemmel oyunuyla izleyenleri büyülemiş, Antalya maçında da Feghouli 'ye bir gol attırmış ve orta alanda oyunu çok iyi organize etmişti. Kasımpaşa kolay lokma değil. Kemal Özdeş iyi bir taktisyen ve elindeki kısıtlı kadroyu doğru kullanıyor.



- Gomis'i nasıl buldunuz?

Gomis'in golcülüğünü yeniden yakalaması ve Rodrigues'den destek alması G.Saray için büyük avantaj. Tudor maalesef Gomis- Rodrigues işbirliğini bozarak G.Saray'a ihanet etti. Terim'in isteği doğrultusunda Gomis golcülüğünün dışında farklı bir kimlikle oynuyor. Fransız yıldız takıma liderlik yapıyor, rakip kale önünde mükemmel duvar olup göğsünde topları yumuşatıyor ve arkadaşlarının hücumda çoğalmasını sağlıyor.



- Nagatomo ile soldaki sorun çözüldü mü?

Japonların güçlü bir karakterleri vardır. Ayrıca Japonlar bütün dünyaya örnek olacak bir iş ahlakına sahiptir. Nagatomo, Japon Milli Takımı'nın değişmez oyuncularından. G.Saray'ı seçmesinde Fatih Terim'in büyük etkisi oldu. Ayrıca İnter'in hocası Spalletti de Terim'in yakın arkadaşı.

Dünya Kupası'nı hedefleyen Nagatomo'nun performansının her maç yükseleceğini düşünüyorum. Japon yıldız iki ayağına da hakim, çok süratli, çabuk ve yüksek bir tekniğe sahip. G.Saray'ın pasa dayalı oyununa ciddi kalite katacaktır. Terim'in genelde sağ kanatta oynayan Rodrigues'i sol kanada çekip Nagatomo ile önlü arkalı oynatması Antalya maçında G.Saray'ın öldürücü ataklar yapmasını sağladı.



Sonuç; Nagatomo soldaki yırtığı diktiği gibi sola çabukluk getirdi. Japon yıldız hiçbir uyum sorunu da yaşamadan formayı aldı.



- G.Saray'ın şansı ne?

G.Saray 15. hafta liderliği Malatya'da kaybetmişti. Tudor tıpkı vatandaşı Bilic gibi tek derbi kazanamadan gitti. Ünal Aysal döneminde göreve gelen Terim ile G.Saray derbilerde ciddi bir üstünlük kurmuş rakiplerini de psikolojik olarak ezmişti. G.Saray'ın 17 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak F.Bahçe derbisinden sonra Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş'ı TT Stadı'nda ağırlaması avantaj. F.Bahçe maçına kadar G.Saray 4 maçtan 12 puan çıkarırsa şampiyonluk yarışında ciddi bir avantajı eline geçirir. Ayrıca Terim gibi Türkiye'nin en çok şampiyon olan yerli hocasının G.Saray'ın başında olması hedefe ulaşmak için büyük bir şanstır.



-Belhanda'ya ceza vermeli mi?

Faslı yıldıza verilecek ceza şu ortamda caydırıcı olmaz tam tersi küstürücü olur. Terim, Belhanda'yı kazanmak için özel terapiler yaptı. Ancak Belhanda'nın "Havadan nem kapmak gibi" bir karekteri var. Bu durum Kuzey Afrikalı oyuncularda sık görülür. Terim kalitesine güvendiği Belhanda'yı karşısına alıp konuşmalı ve öfkelerinden arınması için başına özel bir mentör dikmeli. Hatta saha içerisinde bu tür temaslara girmemesi için Selçuk, Gomis gibi sakin oyunculara Belhanda'yı kontrol görevi vermeli.



YILMAZ ŞENOL SORDU

LEVENT TÜZEMEN CEVAPLADI