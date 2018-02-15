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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Geri çekilmedi doğru oynadı

    Geri çekilmedi doğru oynadı

    2. yarıda durdu” tezi rakamlar eşliğinde çürütüldü

    , karşısında ilk yarı 3-0'ı bulunca 2. devrede rakip kaleye fazla gitmemesi sebebiyle eleştirilmişti. Ancak rakamlar bunun tersini söylüyor. Cimbom ilk yarıda 263 kez topla oynarken, ikinci devre bu rakam 270'e çıktı. İlk 45 dakikada hücuma atılan top sayısı 13. İkinci yarıda bu sayı da 26'ya yükseliyor. Sadece skor avantajı nedeniyle pozisyon alma 55 metreden 52'ye düşüyor.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:21
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