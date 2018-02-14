6 patlar Gomis
Ligde 17 gol, 4 asiste ulaşan Fransız yıldız, Avrupa’nın gole en çok destek veren 6. forveti oldu
ZAYIF AYAKLA 120 KM
Galatasaray'ın bu sezon ligde bulduğu gollerin yüzde 52'sini kaydeden Gomis'in Antalya'ya attığı ilk goldeki şutu 120 km hızla gitti. Fransız forvet 9 metreden üstelik zayıf ayağıyla müthiş bir füze gönderdi. Gomis ayrıca takımın Terim döneminde attığı 600. golün sahibi oldu.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:15
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GALATASARAY Galatasaray'da huzurun bozulmasını istiyorlarsa alsınlar. Bence hiç gereği yok. Akrep gibi kendi kendini soktu.
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metinn bence bir iki tanesi haric hepside gidebilriler serbestte kalmsialr madem ne oynuyorlarkibu sezon lige cikan sakarta es es e bile yenildiler
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