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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    6 patlar

    6 patlar Gomis

    Ligde 17 gol, 4 asiste ulaşan Fransız yıldız, Avrupa’nın gole en çok destek veren 6. forveti oldu

    Antalya maçında attığı 2 golle Burak Yılmaz'la birlikte yeniden krallığa gelen Bafetimbi Gomis, Avrupa'da da sınırları zorluyor. Bu sezon lig ve kupada çıktığı toplam 25 maçta 20 gol, 5 asistle 25 gole etki eden tecrübeli forvet, lig bazında ise 21 gole katkı sağlayıp Avrupa'nın 5 büyük ligleri arasında skora en çok destek veren 6. santrfor oldu. Gomis öte yandan 9 yıl sonra Galatasaray'da bir sezonda 20 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu unvanını almayı başardı. Fransız forvet, kalan haftalarda gollerine devam ederse Milan Baros'u geride bırakacak. Baros, 2008- 09'da toplamda 26 gol atmıştı.

    ZAYIF AYAKLA 120 KM
    'ın bu sezon ligde bulduğu gollerin yüzde 52'sini kaydeden 'in Antalya'ya attığı ilk goldeki şutu 120 km hızla gitti. Fransız forvet 9 metreden üstelik zayıf ayağıyla müthiş bir füze gönderdi. Gomis ayrıca takımın Terim döneminde attığı 600. golün sahibi oldu.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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