A Spor Yorumcusu Hıncal Uluç, Antalyaspor maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Belhanda'yı eleştirdi. Faslı futbolcunun sorumsuz davrandığını belirten Uluç, "Belhanda kendisinin bile alternatifi değil. Olmasa daha iyi olur. Belhanda'nın kırmızı kartına benim kadar sevinen başka biri yoktur. Fatih Terim atamadı hakem kurtardı bizi en azından bir maç Belhanda'sız oynayacağız. Bu kadar sorumsuz, bu kadar ruhsuz her an galatasaratıı 10 kişi bırakabilecek. kendi kaptırdığı topu bile takip etmeyen, bir futbolcuda olması gereken özellikleri say, hiçbiri yok. 10 üzerinden 3'se futbolun o 3'ü sahaya koyacaksın. Belhanda'yı 10 numara futbolcu deniyor. Oynadığı oyun 3'ü geçmedi bugüne kadar. Belhanda'ya 2 yıldız vereceğim maç seyretmedim" diye konuştu.