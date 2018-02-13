Galatasaray'da kriz!
Galatasaray Odeabank'ta tüm basketbolcuların serbest kalma hakkının ortaya çıktığı iddia edildi!
İddiaya göre, alacakları 4 aydır ödenmeyen sarı kırmızılı ekipte uzun süredir maaş alamayan oyuncuların serbest kalma hakkı ortaya çıktı.
Dün ücretlerin ödenmesi konusunda söz veren Galatasaray yönetimi herhangi bir ödeme yapmayınca sarı kırmızılı oyuncular serbest kalma hakkı kazanırken, alacaklarının ödenmemesi halinde maça çıkmak istemediklerini belirtti.
Durum böyle olursa Galatasaray hükmen mağlup sayılacak.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 14:14
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Beşiktaş taraftarı alınmayacak! Flaş karar...
Toplam 3
Yorum
hayal bizde boşuna dekoder alıyoruz kan davası olmuş futbol maçları bile bu ne ya birdaha yayın satın alan namerttir
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Larin’e Bulgar talip
Toplam 2
Yorum
Bence Negredo cine Satilsin Love Larin Oynasin harcamayin bu adami
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Vagner Love, seriyi sürdürme peşinde
Toplam 1
Yorum
Bence Larin Artik Kadroya alin görmek istiyorum
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