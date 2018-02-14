Linnes’in öz güveni tam

Antalyaspor maçında 11'de forma giyen Linnes, kendi performansını beğendiğini söyledi. "Bazı maçlarda oynadım, bazılarında oynamadım ama bugüne kadar futbolum iyiydi" diyen Norveçli sağ bek, son maçta 3 top çalma, 1 top kapma, 7 de uzaklaştırma ile defansif anlamda önemli iş yaptı