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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Linnes’in öz güveni tam

    Linnes’in öz güveni tam
    Antalyaspor maçında 11'de forma giyen Linnes, kendi performansını beğendiğini söyledi. "Bazı maçlarda oynadım, bazılarında oynamadım ama bugüne kadar futbolum iyiydi" diyen Norveçli sağ bek, son maçta 3 top çalma, 1 top kapma, 7 de uzaklaştırma ile defansif anlamda önemli iş yaptı
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:33
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