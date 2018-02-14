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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Hisseleri sattırmam

    Hisseleri sattırmam
    Milan Kulübü İcra Kurulu Başkanı David Han Li'nin, maçını izlemesi birçok iddiayı da beraberinde getirdi. En dikkat çeken ise kulübün yabancı sermayeye satılacağı iddiasıydı. Han'ın, Çinli bir şirket için nabız yokladığı iddia edilirken Başkan konuyla ilgili, "Bu konuda görüşüm kesin ve nettir. Ben bu görevde olduğum müddetçe buna asla izin vermem" diyerek konuyu kapattı.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:34
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