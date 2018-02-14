Potada büyük kriz!
Albayrak futbolcuların 7 aydır para alamadığını açıklarken basketbolda durumun daha da vahim olduğu ortaya çıktı
HÜKMEN TEHLİKESİ
Kriz tam da Fenerbahçe Doğuş- Galatasaray Odebank derbisi öncesinde doruk noktasına ulaştı. Sözlerin tutulmaması nedeniyle kızgın olan oyuncular, hafta sonunda oynanacak maça kadar ödeme yapılmaması halinde, maçlara çıkmak istemediklerini bildirdiler. Böyle bir durum gerçekleşir ise bu durumda Galatasaray'ın hükmen yenilgi alması söz konusu olacak. Yönetim şimdi sorunu çözebilmek için yoğun çaba harcıyor.
HOCALARA FAZLA MI ÖDEME YAPILDI?
Galatasaray Odebank'ta oyuncular para alamazken Erman Kunter'e ödenen tazminat ve Oktay Mahmuti'nin yüksek ücreti tartışılıyor. Dursun Özbek yönetiminin, Kunter'e sözleşme fesih bedeli olarak 400 bin dolar ödemesi ve Mahmuti ile 1.5 yıl için 1.5 milyon dolarlık sözleşme yapılması eleştiriliyor. Ayrıca bu operasyonu Özbek'in olağanüstü seçim kararı aldığı dönemde gerçekleştirmiş olması da tepkileri artırdı.
ATAMAN'A HAYIR!
Ergin Ataman kulüp krizde olduğu dönem yıllık alacağını 300 bin dolara düşürmesine rağmen Dursun Özbek ve basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal, Ataman ile devam etmeme kararı almıştı. Ataman'ın yerine önce Kunter ardından da Mahmuti getirildi. Ancak kötü gidişata çare bulunamadı.
EUROCUP YARAMADI
Ergin Ataman ile 27 Nisan 2016'ta EuroCup'ta şampiyonluk yaşayan Galatasaray Odebank o gün bugündür belini doğrultamıyor. Euroleague'de çok kötü bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar geçen sezon ligi de 6 sırada tamamladı.
Savaş ÇORLU
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
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Şenol Güneş'in OHAL kararları
Toplam 3
Yorum
Gerçek Buyuk Basarilar, herzaman buyuk ozverilerle geliyor. Hayirlisi olsun bakip gorucegiz...
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Dilmen, Arda Turan gerçeğini anlattı
Toplam 6
Yorum
GALATASARAY Galatasaray'da huzurun bozulmasını istiyorlarsa alsınlar. Bence hiç gereği yok. Akrep gibi kendi kendini soktu.
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Galatasaray'da kriz!
Toplam 7
Yorum
metinn bence bir iki tanesi haric hepside gidebilriler serbestte kalmsialr madem ne oynuyorlarkibu sezon lige cikan sakarta es es e bile yenildiler
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