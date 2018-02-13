Emmanuel Eboue, İstanbul'da

Aralık 2017'nin sonlarında verdiği röportajda yaşadığı sıkıntılı zamanları anlatan ve intiharın eşiğine geldiğini itiraf eden Eboue'ye 2011-2015 yılları arasında futbol oynadığı Galatasaray kucak açtı.

Maddi açıdan sıkıntılar yaşayan Eboue İstanbul'a geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcıları Ümit Davala, Hasan Şaş eski futbolcuyla bir fotoğraf paylaştı.

Hasan Şaş, 7 Şubat'ta bir açıklama yapmış ve "Eboue ile ilgileniyoruz, merak etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.