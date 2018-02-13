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    13 Şubat 2018, Salı
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    Emmanuel Eboue, İstanbul'da

    Galatasaray, maddi sıkıntılar yaşayan eski futbolcusu , 'a geldi.

    Aralık 2017'nin sonlarında verdiği röportajda yaşadığı sıkıntılı zamanları anlatan ve intiharın eşiğine geldiğini itiraf eden Eboue'ye 2011-2015 yılları arasında futbol oynadığı Galatasaray kucak açtı.

    Maddi açıdan sıkıntılar yaşayan Eboue 'a geldi.

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcıları , eski futbolcuyla bir fotoğraf paylaştı.

    Hasan Şaş, 7 Şubat'ta bir açıklama yapmış ve "Eboue ile ilgileniyoruz, merak etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

    Yemekteyiz...

    A post shared by Hasan Şaş (@hasansas11) on

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:28
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