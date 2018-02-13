Galatasaray, maddi sıkıntılar yaşayan eski futbolcusu Emmanuel Eboue, İstanbul'a geldi.
Aralık 2017'nin sonlarında verdiği röportajda yaşadığı sıkıntılı zamanları anlatan ve intiharın eşiğine geldiğini itiraf eden Eboue'ye 2011-2015 yılları arasında futbol oynadığı Galatasaray kucak açtı.
Maddi açıdan sıkıntılar yaşayan Eboue İstanbul'a geldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcıları Ümit Davala, Hasan Şaş eski futbolcuyla bir fotoğraf paylaştı.
Hasan Şaş, 7 Şubat'ta bir açıklama yapmış ve "Eboue ile ilgileniyoruz, merak etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:28
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Burak'sız Trabzon, gol sessizliği büründü
Toplam 1
Yorum
berkan Üretmeyen bir orta saha ile çok attı.Buraklı sistem yerine sistemli Burak oyunu olsa 20 golü geçerdi ve takım da zirve de olurdu.
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Zirvedeki aslan %87.5 şampiyon!
Toplam 6
Yorum
CELAL UMUT FAKIRIN EKMEGI DIYORSUN HAFTAYA FARK 4 E CIKAR
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Beşiktaş taraftarı alınmayacak! Flaş karar...
Toplam 7
Yorum
CELAL SENDE ONLARI ALMADIN ILK MACTA BOYLE YAZDINMI NIYE GELMIYORLAR DIYE
Emmanuel Eboue, İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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