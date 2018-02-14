CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    faktörü

    Carrasso faktörü

    Cedrid 'nun Antalyaspor maçındaki istatistikleri dikkat çekti

    Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan Carrasso, Antalya sınavında ilginç bir istatistiğe imza attı.

    Sarı-kırmızılı eldiven, ilk yarıda Gomis'e en çok pas atan oyuncu oldu (7 kez).

    Cedrid , maç sonrası da "Benim için maçın adamı Gomis. Çok önemli 2 gol attı" diyerek vatandaşına övmüştü.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Carrasso faktörü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN