Carrasso faktörü
Cedrid Carrasso'nun Antalyaspor maçındaki istatistikleri dikkat çekti
Sarı-kırmızılı eldiven, ilk yarıda Gomis'e en çok pas atan oyuncu oldu (7 kez).
Cedrid Carrasso, maç sonrası da "Benim için maçın adamı Gomis. Çok önemli 2 gol attı" diyerek vatandaşına övmüştü.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
-
Şenol Güneş'in OHAL kararları
Toplam 3
Yorum
Gerçek Buyuk Basarilar, herzaman buyuk ozverilerle geliyor. Hayirlisi olsun bakip gorucegiz...
-
Dilmen, Arda Turan gerçeğini anlattı
Toplam 6
Yorum
GALATASARAY Galatasaray'da huzurun bozulmasını istiyorlarsa alsınlar. Bence hiç gereği yok. Akrep gibi kendi kendini soktu.
-
Galatasaray'da kriz!
Toplam 7
Yorum
metinn bence bir iki tanesi haric hepside gidebilriler serbestte kalmsialr madem ne oynuyorlarkibu sezon lige cikan sakarta es es e bile yenildiler
Carrasso faktörü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.