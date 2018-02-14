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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Gözler Özbek’te

    Gözler Özbek’te
    'ın bugün yapılacak divan toplantısında gözler de olacak. Özbek'in Ndiaye'den, Cavanda'ya, Sneijder'in babasına verildiği iddia edilen komisyondan, otel faturalarına birçok konuda açıklama yapması bekleniyor.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:39
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