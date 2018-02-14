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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    ’ya ceza yok

    <a href="/index/belhanda?id=1aa8edda-3df9-4e56-9888-213c70eb929b" class="" rel="tag">Belhanda</a>’ya ceza yok
    Antalya maçında 90+1'de sorumsuz bir şekilde gördüğü kırmızı kartla Kasımpaşa maçında takımı yalnız bırakacak olan Belhanda'ya Terim'in isteği ile para cezası verilmeyecek. Fakat Fatih Terim'in bunun karşılığında Faslı yıldızla özel bir konuşma yapıp uyaracağı belirtildi.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:33
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