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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    İddaa’da oranı düştü

    İddaa’da oranı düştü
    Ligde 21. hafta maçlarının ardından zirve el değiştirirken, iddaa da şampiyonluk oranlarını güncelledi. Aslan'ın şampiyonluk oranı 2,45'ten 2,15'e düştü. 'in oranı ise 2,90'dan 3,80'e yükseldi. F.Bahçe'nin şansı 3.40, Beşiktaş'ınki 3.75 olarak gösterildi.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:34
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