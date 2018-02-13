Şampiyonluk oranları değişti!
İddaa'da şampiyonluk oranları güncellendi. Medipol Başakşehir'den liderliği geri alan Galatasaray'ın oranı 2.45'den 2.15'e düştü.
İşte oranlar:
Galatasaray: 2.45 - 2.15
Fenerbahçe: 4.00 - 3.40
Beşiktaş: 4.00 - 3.75
Başakşehir: 2.90 - 3.80
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 17:19
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Beşiktaş taraftarı alınmayacak! Flaş karar...
Toplam 8
Yorum
Tarafdarlar ! Gs Bjk fb TS Avrupa Standartlarında Hakem yonetmelıgı olsa eminim'ki Türkiyede Tarafdarlar sahaya bir şey atmayacaklar eminim !
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Gomis, Burak’ı yakaladı!
Toplam 2
Yorum
kral kral gomis...aslan...
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Bayern'den taraftarına Beşiktaş tehditi!
Toplam 1
Yorum
bjkli bu tehdit değil, tedbir. Yerinde bir karar. Bir bjki olarak destekliyorum. 10-15 bin kişi için uefamızı kimsenin yakmaya hakkı yok.
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