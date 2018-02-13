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    13 Şubat 2018, Salı
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    oranları değişti!

    Şampiyonluk oranları değişti!

    İddaa'da oranları güncellendi. Medipol 'den liderliği geri alan 'ın oranı 2.45'den 2.15'e düştü.

    İşte oranlar:

    : 2.45 - 2.15

    : 4.00 - 3.40

    : 4.00 - 3.75

    : 2.90 - 3.80

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:19
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