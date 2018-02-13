40 yıllık kehanet!
Büyük Kulüp Genç Girişimciler ve İş Hayatı Komitesi'nin davetlisi olan Ali Koç, büyük bir sürprizle karşılaştı. Gündeme damga vuran bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Emin Cankurtaran'dan 40 yıl önce Ali Koç kehaneti gündeme damgasını vurdu. Büyük Kulüp Genç Girişimciler ve İş Hayatı Komitesi'nin davetlisi olan Ali Koç, büyük bir sürprizle karşılaştı. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Emin Cankurtaran'ın Ali Koç hakkında 40 yıl önce söylediği sözler salondaki davetlileri alkışları arasında okundu.
Yaklaşık bin kişinin yer aldığı söyleşide, katılımcılar arasında bulunan Okşan Sayın isimli bir davetli, toplantı devam ederken Ali Koç'a 40 yıldır sakladığı bir gazete sayfasını iletti.
40 YIL ÖNCEKİ GAZETE!
11 Ocak 1978 tarihli Hürriyet Gazetesi haberinde Talay Erker'in Fenerbahçe'nin eski başkanlarından rahmetli Emin Cankurtaran ile yaptığı röportaj yer alıyordu.
Teşekkür ederek gazeteyi daha sonra okuyacağını ileten Ali Koç ısrarlar sonrası röportajın son paragrafını davetliler önünde yüksek sesle okudu.
İşte o röportaj:
"Konuşmamız sırasında telefon çaldı. Konuştu, konuştu. Konuşurken yüzü güldü. Telefonu kapatırken, "Fenerbahçe'nin yarınları çok aydınlık" dedi… Bu sözünün gerisini de şöyle getirdi:
Şimdi konuştuğum Rahmi Koç'un oğl. İki oğlu var, ikisi de hasta Fenerbahçeli. Aynen benim çocukluğumda olduğu gibi. Biraz sonra küçüğü gelecek, kendisine söz vermiştim, şu topu vereceğim. Fenerbahçe gelecek günlerde başkan sıkıntısı çekmez!"
Salondan büyük alkış alan Ali Koç, Okşan Sayın'a "Sağ olun. Bunu daha önce de verebilirdiniz. Nasıl bu güne geldi?" dedi. Okşan Sayın "Bugünler için saklamıştım" diye cevap verince Ali Koç "Tam Zamanı Şimdi" diyerek "Sorumluluğumuz daha da arttı" yorumunu yaptı.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 16:58
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Volkan’a sevk yok
Toplam 19
Yorum
BY_QARİSMA volkan demirelin bu kadar çıt kırıldım olmasına şaşırdım doğrusu.
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Trabzonspor'da, Başakşehir öncesi alternatifli kadro
Toplam 4
Yorum
BERKAN Başakşehir biz olduk demeye başlamış çok tehlikeli.Ayrıca Arda gibi problemleri oldu.ADAM,milli takımı ve Fatih Terimi yedi ötesi var mı?
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Emmanuel Eboue, İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Yorumcu Sahip çıkılması iyi olmuş çünkü Eboue intiharı bile düşündüm diyor,zor zamanlar yaşamış,Allah yardımcısı olsun...
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