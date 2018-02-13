"Aziz Yıldırım, Ali Koç'a göre önde"

Oğuz Çetin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesince Avlu Balıkesir Güney Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "Sporun Zirvesi" söyleşisinde, Spor Toto Süper Lig'in 4 büyük takımının başında başarılı yerli teknik direktörler bulunduğunu söyledi.

Bunun kulüpler açısından çok büyük şans olduğunu belirten Çetin, özellikle kongre sürecindeki Fenerbahçe'de, Aykut Kocaman'ın önemli olduğunu vurguladı. Fenerbahçe'nin 21. hafta sonunda ayakta durmasının, liderin 3 puan gerisinde ve yarışın içinde yer almasının arkasında bunun yattığını ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Bu yıl, Fenerbahçe'nin seçim senesi. 20 yıldır Fenerbahçe'yi yöneten bir başkan var ama çok önemli bir rakip var. Sayın Ali Koç. Bu yarış devam ederken bu riskli maçlarda en önemli bir puan kaybı veya yenilgi kulübü kaosa sürükleyecekken işte Aykut hoca karakteri ortaya çıkıyor. Özellikle Osmanlıspor maçı sonrası Aykut hoca tavrını koydu ve o günden bugüne müthiş bir performans gösterdi. Ali Koç, çok değerli iş adamı ve Fenerbahçe'ye aşık bir insan. Böyle bir hedef koyması Fenerbahçe'nin gelişmesi ve Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık Fenerbahçe yönetimindeki hatalarını görmesi ve farklılaşması adına önemli bir etki. Ali Koç'un mutlaka şansı vardır ama tecrübesiyle, futbol ortamına olan yaklaşımı, özellikle de Fenerbahçe kongre üyeleriyle olan yakınlığıyla, 20 yıl sonuçta, Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu düşünüyorum."

Çetin, Balıkesirli futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, gençlerin sorularını yanıtladı.