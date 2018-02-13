F.Bahçeli yıldız 3 güzelle yakalandı!
Süper Lig'de top koşturan Fenerbahçeli Nabil Dirar ve Akhisar Belediyespor'lu Abdou Sissoko, galibiyet sevincini İstanbul gecelerinde kutladı.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 09:13
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Volkan’a sevk yok
Toplam 3
Yorum
mustafa olçay bu beşiktaş çok kollanıyor arkadaş çokk ..!!
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Terim’i götürecek!
Toplam 3
Yorum
fenerli Bence ne Terim ne Gomis. Galatasaray'ın peşindeler hayırlısı olsun
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Volkan’a sevk yok
Toplam 3
Yorum
gio1903 küfüre devam ama beşiktaşlıysan yersin cezayı talimat değişirken sadece bjkli futbolcular içindir diye yazılmış galiba
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