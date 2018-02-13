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    13 Şubat 2018, Salı
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    Giuliano'nun yerine

    Giuliano'nun yerine <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a>

    futbolseverler, Fenerbahçeli Giuliano'nun yerine Beşiktaşlı ’nın milli takıma alınmasını istedi.

    Ligde yakaladığı üstün form grafiğini sürdüren , futbolseverlerin de ilgisini topladı. Lance Gazetesi'nde, 'e attığı nefis frikik golü yayınlanan oyuncuyu yorumlayan futbolseverler, milli takımın teknik patronu Tite'ye çağrıda bulundu. 'den Giuliano'nun milli takıma davet aldığını ancak 'nın seçilemediğini ifade eden bir taraftar, "Giuliano her maç çağrılıyor ama Talisca çok iyi oynamasına rağmen yok. Bu kadarı da fazla" dedi. Bir başka futbolsever ise, "Talisca milli takıma çağrılmayı ve yeteneklerini orada sergilemeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.

    SABAH
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:27
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