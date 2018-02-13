Giuliano'nun yerine Talisca
Brezilyalı futbolseverler, Fenerbahçeli Giuliano'nun yerine Beşiktaşlı Talisca’nın milli takıma alınmasını istedi.
SABAH
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:27
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FIFA bizi şaşırtmadı
Toplam 1
Yorum
Sabo UEFA ceza verirken İnfantino delikanlı adamdı şimdi ne olduda İnfantino yaramaz adam oldu tabii hep sizin istediğiniz gibi olacak değilmi
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Albayrak: Futbolcular 7 aydır para...
Toplam 6
Yorum
taraftar TFF duydun mu ? Ne gibi yaptırım uygulandı TFF ..
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21. hafta şampiyonu
Toplam 1
Yorum
taraftar bütün takımların hocaları Okan ,Hamza gibi Hocalar olsaydı dediğiniz doğru çıkardı.. Bakalım Kasımpaşa 'da ne olacak ?
Giuliano'nun yerine Talisca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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