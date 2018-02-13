Atiba sezon sonu
Beşiktaş yönetimi, orta sahanın vazgeçilmezi Atiba Hutchinson'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesi için stratejisini belirledi.
SABAH
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:33
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‘Prime gerek yok’
Toplam 2
Yorum
aydın doğru dürüst futbol oynadığı yok ama ilk 11 değişmez adamı
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Albayrak: Futbolcular 7 aydır para...
Toplam 9
Yorum
10ur bu adam yine niye geldi ya. bunu görünce GS lığımdan soğuyorum. çok antipatik ve numaracı bir tip. hiç yakışmıyor GS tarihine.
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Speedy Rodrigues!
Toplam 2
Yorum
cetin bu adama özel kareografi yapılmalı... en azından bir kaç tane baskılı resmini taraftarlar asmalı tribünlere...
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