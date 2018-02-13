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    13 Şubat 2018, Salı
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    Atiba sezon sonu

    Atiba sezon sonu

    yönetimi, orta sahanın vazgeçilmezi 'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesi için stratejisini belirledi.

    5 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen ve kariyerini 'ta noktalamak isteyen 35 yaşındaki Kanadalı futbolcu ile masaya hemen oturmayacak olan yönetim, sezon sonunu bekleme kararı aldı. Başkan 'ın, "Atiba ile ilişkimizde hiçbir sorun yok. Acele etmemiz gerekmiyor. Lig bitince görüşür, şartlar uyarsa anlaşırız" tavrını takındığı ifade edildi.

    SABAH

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:33
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