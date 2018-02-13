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    13 Şubat 2018, Salı
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    'in kararları

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'in <a href="/index/ohal?id=9b26b309-21e0-4ef7-ae45-1c5e68235952" class="" rel="tag">OHAL</a> kararları

    Güneş futbolcularını mart sonuna kadar kampa alıyor. "Eşinizle, çocuğunuzla, sevdiğinizle vakit geçirin; sonra da hepsiyle vedalaşın. Bir ay içinde önce Allah'a sonra bana emanetsiniz. Tarihe geçme şansını kaçırmayın."

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
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