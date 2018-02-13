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    13 Şubat 2018, Salı
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    ’e Bulgar talip

    Larin’e Bulgar talip
    'ın devre arasında ABD'den getirdiği Cyle 'e, Lig lideri Ludogorets talip oldu. Teknik direktör Dimitrov'un talebiyle yönetimin transfer için Beşiktaş'ın kapısını çaldığı iddia edildi. Larin'in sezon sonuna kadar kiralanmasına karar verecek kişi ise Şenol Güneş.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:10
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