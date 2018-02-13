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    13 Şubat 2018, Salı
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    Almanlar gollere ‘dikkat’ çekti

    Almanlar gollere ‘dikkat’ çekti

    'nın başarılı performansına da kayıtsız kalmadı

    Şampiyonlar Ligi Almanya resmi sosyal medya hesabı, 'nın gollerine dikkat çekti. Yapılan paylaşımda Brezilyalı yıldızın bu sezon oynadığı 31 maçta 14 gol, 3 asistlik performans gösterdiği vurgulandı. Öte yandan Brezilya Milli Takımı hocası Tite, Talisca'yı aradı, "Seni takip ediyoruz. için seni düşünüyorum" dedi. Talisca da bunun kendisinin çocukluk hayali olduğunu söyledi.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:20
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