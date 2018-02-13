Kapılar kapanıyor!
Güneş, futbolcularını mart sonuna kadar kampa alıyor “Eşinizle, çocuğunuzla, sevdiğinizle vakit geçirin; sonra da hepsiyle vedalaşın. Bir ay için önce Allah’a, sonra bana emanetsiniz. Tarihe geçme şansını kaçırmayın”
YETENEK VE YÜREK VAR
ÜST üste birbirinden zorlu 8 karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Bugünlerde eşinizle, çocuklarınızla, sevgilinizle bol bol vakit geçirin; sonra da hepsiyle vedalaşın. Çünkü bir ay boyunca hepiniz önce Allah'a sonra da bana emanetsiniz. Bu dönemde Beşiktaş'a ve Türkiye'ye aitsiniz. Bu bir aylık süreç içinde kahraman olup, adınızı tarihe geçirme şansına sahipsiniz. Hepinizde bunu yapacak yetenek de var, yürek de var. Sadece hayal edin. Bayern'i elemiş, Fenerbahçe karşısında tur atlamış, Başakşehir'i de yenmişsiniz!"
ZORLU PERİYOD BAŞLADI
KARA Kartal, Şubat ve Mart aylarında birbirinden keskin virajlardan dönecek. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynadığı maçların ardından Süper Lig'deki karşılaşmalarda zorluk çeken ve önemli puan kayıpları yaşayan Beşiktaş'ı, 1 aylık süreçte çok zorlu bir fikstür bekliyor. İşte Beşiktaş'ın birbirinden zorlu 8 maçının programı:
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 01:18
-
Medel’e övgü
Toplam 5
Yorum
serdar tff1 liğ için hazırlanmış karabüke ninemi koysam o da ? pas isabeti sağlar o kadar iyiydiler bursa gb bir takıma karşı neden oynayamadılar
-
Fikret Orman: Aboubakar geri...
Toplam 10
Yorum
serdar gsli zaten 20 senedir bir halt yiyemiyorsunuz 20 sene önceki kupada kaldınız österni yendiğiniz gün gelin buraya
-
Burak'sız kazanamıyor
Toplam 3
Yorum
ts6106 forvetin önemini bi kez daha anlamış olduk, damdoy ve rodallega yetersiz.
Kapılar kapanıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.