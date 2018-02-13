CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kapılar kapanıyor!

    Kapılar kapanıyor!

    Güneş, futbolcularını mart sonuna kadar kampa alıyor “Eşinizle, çocuğunuzla, sevdiğinizle vakit geçirin; sonra da hepsiyle vedalaşın. Bir ay için önce ’a, sonra bana emanetsiniz. Tarihe geçme şansını kaçırmayın”

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, üç cephede birden yapacakları zorlu maçlar öncesinde futbolcularının adeta dış dünyayla tüm bağlantısını kesme kararı aldı. Tecrübeli çalıştırıcının, karşısında alınan 5-0'lık zafer sonrasında oyuncularıyla özel bir görüşme yaptığı ifade edildi. Güneş; 16 Şubat'ta deplasmanı ile başlayacak olan ve 18 Mart'ta deplasmanına kadar davam edecek olan zorlu periyot için oyucularından 'dışarısıyla' tüm bağlantılarını kesmelerini istedi.

    YETENEK VE YÜREK VAR
    ÜST üste birbirinden zorlu 8 karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Bugünlerde eşinizle, çocuklarınızla, sevgilinizle bol bol vakit geçirin; sonra da hepsiyle vedalaşın. Çünkü bir ay boyunca hepiniz önce 'a sonra da bana emanetsiniz. Bu dönemde 'a ve 'ye aitsiniz. Bu bir aylık süreç içinde kahraman olup, adınızı tarihe geçirme şansına sahipsiniz. Hepinizde bunu yapacak de var, de var. Sadece hayal edin. Bayern'i elemiş, karşısında tur atlamış, 'i de yenmişsiniz!"

    ZORLU PERİYOD BAŞLADI
    KARA Kartal, Şubat ve Mart aylarında birbirinden keskin virajlardan dönecek. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynadığı maçların ardından 'deki karşılaşmalarda zorluk çeken ve önemli puan kayıpları yaşayan Beşiktaş'ı, 1 aylık süreçte çok zorlu bir fikstür bekliyor. İşte Beşiktaş'ın birbirinden zorlu 8 maçının programı:

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kapılar kapanıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN