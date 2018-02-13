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    Fenerbahçe U19 takımından örnek hareket

    Fenerbahçe U19 - Başakşehir U19 mücadelesinde kaleci sakatlık yaşadığı sırada gol atan Sarı Lacivertliler, santradan sonra rakiplerine gol izni verdi.

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    13 Şubat 2018, Salı
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