Fenerbahçe U19 takımından örnek hareket
Fenerbahçe U19 - Başakşehir U19 mücadelesinde kaleci sakatlık yaşadığı sırada gol atan Sarı Lacivertliler, santradan sonra rakiplerine gol izni verdi.
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