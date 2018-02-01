Galatasaray'da deprem: Yerli oyuncular...
Galatasaray erkek basketbol takımıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:38
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Çalımbay:“Transfer için çok uğraştık”
Toplam 9
Yorum
arif onazi bu takımın geçen sezon ikinci dönem en iyisi, sen oynatmıyorsun koşan pres yapan adamı,kucka gibi sahada gezen gelenden beri bir gol a
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Mekan oynatıyor
Toplam 1
Yorum
ofliii yahu neyi oynamış bu takım da mekan oynatıyor yazıyorsunuz.3 0 dan 4 3 yenilen 6 1 yenilen oda kendi sahasında bu hayırsızlar değilmi.yuuh
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Çalımbay:“Transfer için çok uğraştık”
Toplam 9
Yorum
ofliii ilk üçe girmesin bu takım sende kendini ersun yalanın yanında bulursun. bu iş lig bitmeden de olabilir akandanda hayır duaları edilir kesin
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