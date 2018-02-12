Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplanıyor
Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı, 14 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Gayrettepe Dedeman Otel'de Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar başkanlığında düzenlenecek toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de hazır bulunacak.
Toplantıda, Mustafa Cengiz'in gelecek dönem çalışmalarıyla ilgili üyeleri bilgilendireceği belirtildi.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:52
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