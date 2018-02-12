CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray Kulübü toplanıyor

    Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplanıyor

    Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan toplantısı, 14 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

    Gayrettepe Dedeman Otel'de Başkanı başkanlığında düzenlenecek toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı de hazır bulunacak.

    Toplantıda, Mustafa Cengiz'in gelecek dönem çalışmalarıyla ilgili üyeleri bilgilendireceği belirtildi.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN