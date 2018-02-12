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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Liderlik için 45 bin Aslan!

    Liderlik için 45 bin Aslan!

    'ın bu akşam 'u Stadyumu'nda konuk edeceği karşılaşmaya soğuk havaya rağmen 45 bin taraftarın gelmesi bekleniyor.

    Bu gece 'u yenerek liderliğe yükselmek isteyen 'ın en büyük avantajı yine taraftarı olacak.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar maçının biletlerine yoğun ilgi gösterirken, hafta içi olmasına rağmen bugün tribünde 45 bine yakın seyircinin yer alması bekleniyor. Bu sezon Aslantepe'de çıktığı son 10 lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen ve 9 galibiyet, 1 beraberlik ile müthiş bir istatistiğe ulaşan , şampiyonluk yolunda Antalya engelini de aşmak istiyor.

    Taraftarların maç öncesinde hem teknik direktör 'i hem de futbolcuları tribüne çağırıp, motive edeceği öğrenildi.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:21
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