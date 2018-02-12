Liderlik için 45 bin Aslan!
Galatasaray'ın bu akşam Antalyaspor'u Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edeceği karşılaşmaya soğuk havaya rağmen 45 bin taraftarın gelmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar Antalyaspor maçının biletlerine yoğun ilgi gösterirken, hafta içi olmasına rağmen bugün tribünde 45 bine yakın seyircinin yer alması bekleniyor. Bu sezon Aslantepe'de çıktığı son 10 lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen ve 9 galibiyet, 1 beraberlik ile müthiş bir istatistiğe ulaşan Galatasaray, şampiyonluk yolunda Antalya engelini de aşmak istiyor.
Taraftarların maç öncesinde hem teknik direktör Fatih Terim'i hem de futbolcuları tribüne çağırıp, motive edeceği öğrenildi.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:21
-
Giuliano'dan olay sözler! Kavga...
Toplam 5
Yorum
fevidun adama küfür et sonra özür dilenecek bir şey yok, sana 8 maç ceza vermeleri gerekli.
-
Başakşehir’in penaltı isyanı
Toplam 3
Yorum
TCelcius 10 gündür hakemi algı altına alıyorlar korkusundan bir tane ikili mucadeleyi başak lehine calmadı NET PENALTIYI YEDİ verse maç bambaşka yere
-
Abdullah Avcı'dan Kocaman'a gönderme
Toplam 18
Yorum
kartal hey avcıııı emre nasıl sattı sizi.futbol isimle oynanamaz yürekle oynanır.yenilginin sebibi emre,arda ve onu oynatan avcı dır.
Liderlik için 45 bin Aslan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.