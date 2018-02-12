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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Sıfır tölerans

    Sıfır tölerans

    Atiker Konyaspor maçının yıldızı bugün de ilk 11’de... Orta sahadaki atakları organiza edecek... Rodrigues ve Feghouli de kanatlarda kritik rol üstlenecek

    Kupada Atiker Konyaspor'u eleyerek moral bulan Galatasaray yeniden lige döndü. Geçen hafta Demir Grup Sivas'a yenilerek hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılı ekip, bugün Antalyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Konya maçındaki başarılı futbolu ile formayı yeniden kaptı.

    YASİN'E KESİK
    Fatih Terim, karşısına Yasin'i kulübeye çekip, Belhanda'yı 11'e koyacak. Faslı oyuncunun 11'e dönmesiyle Feghouli kanada geçecek. Sivas karşısındaki yenilgiyi hatırlatan Terim, yeni bir puan kaybına tahammülleri olmadığını hatırlatırken Antalya'yı analiz etti. Ara toplarında pozisyon yaratma ve rakipten top çalma konularında iddialı iyi bir takımla oynayacakları söyledi. Antalyaspor'un kanat akınlarda oldukça zayıf olduğu üzerinde durdu. Rodrigues ve Feghouli'den maç boyu sıfıra inmelerini istedi.

    İKİ OYUNCU SINIRDA
    'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Antalyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 22. haftasındaki Kasımpaşa maçında görev alamayacak

    MAICON'A DİKKAT
    Terim rakipte en fazla dikkat edilmesi gereken oyuncu olarak Maicon'u gösterdi. Antalyaspor'un 4 gol ve 1 asistli sambacısının kendilerine dert açabileceğini anlattı. Maç başına 1.3 kilit pas ve adam geçme yüzdesi ile oynayan Maicon için iki beki Mariano ve Nagatomo'yu özel olarak uyardı

    TARAFTAR İŞ BAŞINDA
    Galatasaraylı taraftarların hafta başı olmasına karşın Antalyaspor maçına büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Saat 20.00'de başlayacak maçın biletleri 55, 65, 80, 100, 130, 175, 250, 300, 350 ve 400 TL 'den satışı devam ediyor

    Savaş ÇORLU

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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