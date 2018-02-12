Bugün yenerse lider

Bu akşam Antalya'yı ağırlayacak olan Cimbom mücadeleyi kazanırsa, Başakşehir'in 1 puan önüne geçerek lider olacak.



EVİNDE ASLAN

Galatasaray , Türk Telekom'da oynadığı son 16 resmi maçta rakiplerine yenilmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 16 resmi maçtan 14 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 12 lig maçında ise 11 galibiyet ve bir beraberlik aldı.





HAMZAOĞLU İLE İKİNCİ KEZ

Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ikinci kez sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak. Geçen sezon Jan Olde Riekerink'in takımına 3-1 yenilen Hamzaoğlu bu kez Fatih Terim karşısında puan arayacak.