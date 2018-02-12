Bugün yenerse lider
F.Bahçe’nin Başakşehir’i mağlup etmesi G.Saray’a büyük fırsat doğurdu.
Bu akşam Antalya'yı ağırlayacak olan Cimbom mücadeleyi kazanırsa, Başakşehir'in 1 puan önüne geçerek lider olacak.
EVİNDE ASLAN
Galatasaray , Türk Telekom'da oynadığı son 16 resmi maçta rakiplerine yenilmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 16 resmi maçtan 14 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 12 lig maçında ise 11 galibiyet ve bir beraberlik aldı.
HAMZAOĞLU İLE İKİNCİ KEZ
Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ikinci kez sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak. Geçen sezon Jan Olde Riekerink'in takımına 3-1 yenilen Hamzaoğlu bu kez Fatih Terim karşısında puan arayacak.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:20
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Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Toplam 7
Yorum
Gsli Bu yıl izlediğim en atak ve olumlu Fener vardı sahada.Umarım devam ederler de ligimiz italyaya(full Defans) dönmez.Onlarda seyirci kalmadı
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Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...
Toplam 1
Yorum
gırmancı hakeme ettıgın kufurden dolayı tff ceza verebılecek mı gorecez bakalım tffyi
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Ava giden avlandı!
Toplam 4
Yorum
M.FATİH ne av oldu ama...başakşehir sahadan silindi..kaçanlar gol olsaydı eh tam bir hezimet.
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