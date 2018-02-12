CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bugün yenerse lider

    Bugün yenerse lider

    F.Bahçe’nin ’i mağlup etmesi G.Saray’a büyük fırsat doğurdu.

    Bu akşam Antalya'yı ağırlayacak olan Cimbom mücadeleyi kazanırsa, 'in 1 puan önüne geçerek lider olacak.

    EVİNDE ASLAN

    Galatasaray , Türk Telekom'da oynadığı son 16 resmi maçta rakiplerine yenilmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 16 resmi maçtan 14 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 12 lig maçında ise 11 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

    HAMZAOĞLU İLE İKİNCİ KEZ

    , Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ikinci kez sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak. Geçen sezon 'in takımına 3-1 yenilen Hamzaoğlu bu kez Fatih Terim karşısında puan arayacak.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bugün yenerse lider haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN