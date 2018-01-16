G.Saray'da o isimden, 'Sneijder bitti' göndermesi
Süper Lig’de şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray, ilk yarı hazırlıklarının son gününde Antalya’da bulunduğu otelde golf sahası kenarında yürüyüş gerçekleştirdi.
İlk yarının ardından, ikinci devre hazırlıkları için Antalya'ya gelen Galatasaray, son çalışmasının bir bölümünü konakladığı otelin golf sahasında yürüyüş yaparak geçirdi. Yaklaşık 45 dakikalık yürüyüşe Fatih Terim katılmazken, yardımcı antrenörler futbolculara eşlik etti. Yürüyüşün ardından sarı-kırmızılı takım çalışmalarının ikinci bölümü için golf araçlarına binerek salona geçti. Bu esnada bir turistin 'Wesley Sneijder' demesi üzerine yardımcı antrenör Hasan Şaş, 'finish' (bitti) cevabını verdikten sonra yavaşladı anlamına gelen el hareketi yaptı. Şaş'ın söylemi ve hareketi gülüşmelere neden oldu.
Antalya'da çalışmalarını tamamlayan Galatasaray, yarın saat 18.00'de Bucaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için hava yoluyla İzmir'e gidecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da iki özel maç yaptı. Galatasaray, ilk hazırlık maçında George Hagi'nin takımı Viitorul Constanta'yı 2-0 ve Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 17:37
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Deniz Türüç'ün bonservisi açıklandı
Toplam 6
Yorum
karakartal denizinde önünü kapatıyorlar böyle yaparak. aklı başında olan kulüpler bu adama 10 vereceğine 4-5'e yabancı getirir daha çok verim alırlar.
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Cenk Tosun'a iyi haber: Walcott, Everton'da!
Toplam 2
Yorum
karakartal everton geçen ki maçını izledim ileride problemleri yok bütün problem defans hattında özellikle sol bek. sol bek yoktu resmen otoban olmuştu
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'İstenmeyen adam' Arda Turan!
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Barcelona orasi Basaksehir degil. Calismayan sevilmez tabii. Arda biz seni GS de hicbir sekilde istemiyoruz artik.
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