Galatasaray'da kamp devam ediyor
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana konakladığı otelin golf sahasında ve göl kenarında yürüyüşle başladı. Son 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen yürüyüş sırasında futbolculardan Garry Rodrigues'in bir köpekten korkarak kaçtığı görüldü.
Futbolcular, yürüyüşün ardından salonda basına kapalı yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Galatasaray, Antalya kampını yarın tamamlayacak.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 17:22
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Deniz Türüç'ün bonservisi açıklandı
Toplam 6
Yorum
karakartal denizinde önünü kapatıyorlar böyle yaparak. aklı başında olan kulüpler bu adama 10 vereceğine 4-5'e yabancı getirir daha çok verim alırlar.
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Cenk Tosun'a iyi haber: Walcott, Everton'da!
Toplam 2
Yorum
karakartal everton geçen ki maçını izledim ileride problemleri yok bütün problem defans hattında özellikle sol bek. sol bek yoktu resmen otoban olmuştu
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'İstenmeyen adam' Arda Turan!
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Barcelona orasi Basaksehir degil. Calismayan sevilmez tabii. Arda biz seni GS de hicbir sekilde istemiyoruz artik.
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