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    16 Ocak 2018, Salı
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    Galatasaray'da kamp devam ediyor

    Galatasaray'da kamp devam ediyor

    Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör yönetimindeki antrenmana konakladığı otelin golf sahasında ve göl kenarında yürüyüşle başladı. Son 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen yürüyüş sırasında futbolculardan Garry Rodrigues'in bir köpekten korkarak kaçtığı görüldü.

    Futbolcular, yürüyüşün ardından salonda basına kapalı yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Galatasaray, Antalya kampını yarın tamamlayacak.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:22
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