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    14 Ocak 2018, Pazar
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    sürprizi

    Kaan Ayhan sürprizi

    G.Saray, ’in kadrosunda görmeyi istediği için ’a teklif yaptı. Cimbom devre arası transferi bitirmek istiyor. Olmazsa genç yıldız sezon sonu bonservis ücreti ödenmeden alınacak

    G.Saray, 'da ısrarcı... Sarı- Kırmızılılar, Almanya'nın takımında forma giyen Kaan Ayhan için resmi girişimde bulundu.

    İLK SIRADA YER ALIYORDU
    Yönetimi, 'in çok istediği 23 yaşındaki genç yıldız için kulübü Fortuna Düsseldorf'a teklifinde bulundu. Sarı- Kırmızılılar, Kaan Ayhan transferi devre arasında bitiremezse genç oyuncu sezon sonu bonservis ücreti ödenmeden alınacak. Fatih Terim'in göreve geldikten sonra transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Kaan Ayhan'ın da Galatasaray'da oynamayı çok istediği öğrenildi.

    ?SCHALKE'DE DE OYNADI
    Almanya'da Schalke ve takımlarında da forma giyen Kaan Ayhan, Milli Takım'da da başarılı maçlar çıkarmıştı.

    ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
    Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın en büyük avantajı birçok mevkide oynayabilmesi. Sağ bekte oynayabilen genç yıldız, stoper ve ön libero mevkilerinde de görev yapabiliyor.

    18 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR!
    Son iki sezondur Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan, istikrarlı futboluyla tanınıyor. Genç oyuncu bu sezon 18 maçta görev aldı ve bu maçlarda 1 asist yaptı.(Takvim)
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:03
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