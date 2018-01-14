Kaan Ayhan sürprizi
G.Saray, Fatih Terim’in kadrosunda görmeyi istediği Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf’a teklif yaptı. Cimbom devre arası transferi bitirmek istiyor. Olmazsa genç yıldız sezon sonu bonservis ücreti ödenmeden alınacak
G.Saray, Kaan Ayhan'da ısrarcı... Sarı- Kırmızılılar, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kaan Ayhan için resmi girişimde bulundu.
İLK SIRADA YER ALIYORDU
Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in çok istediği 23 yaşındaki genç yıldız için kulübü Fortuna Düsseldorf'a transfer teklifinde bulundu. Sarı- Kırmızılılar, Kaan Ayhan transferi devre arasında bitiremezse genç oyuncu sezon sonu bonservis ücreti ödenmeden alınacak. Fatih Terim'in göreve geldikten sonra transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Kaan Ayhan'ın da Galatasaray'da oynamayı çok istediği öğrenildi.
?SCHALKE'DE DE OYNADI
Almanya'da Schalke ve Eintracht Frankfurt takımlarında da forma giyen Kaan Ayhan, Milli Takım'da da başarılı maçlar çıkarmıştı.
ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın en büyük avantajı birçok mevkide oynayabilmesi. Sağ bekte oynayabilen genç yıldız, stoper ve ön libero mevkilerinde de görev yapabiliyor.
18 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR!
Son iki sezondur Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan, istikrarlı futboluyla tanınıyor. Genç oyuncu bu sezon 18 maçta görev aldı ve bu maçlarda 1 asist yaptı.(Takvim)
İLK SIRADA YER ALIYORDU
Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in çok istediği 23 yaşındaki genç yıldız için kulübü Fortuna Düsseldorf'a transfer teklifinde bulundu. Sarı- Kırmızılılar, Kaan Ayhan transferi devre arasında bitiremezse genç oyuncu sezon sonu bonservis ücreti ödenmeden alınacak. Fatih Terim'in göreve geldikten sonra transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Kaan Ayhan'ın da Galatasaray'da oynamayı çok istediği öğrenildi.
?SCHALKE'DE DE OYNADI
Almanya'da Schalke ve Eintracht Frankfurt takımlarında da forma giyen Kaan Ayhan, Milli Takım'da da başarılı maçlar çıkarmıştı.
ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın en büyük avantajı birçok mevkide oynayabilmesi. Sağ bekte oynayabilen genç yıldız, stoper ve ön libero mevkilerinde de görev yapabiliyor.
18 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR!
Son iki sezondur Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan, istikrarlı futboluyla tanınıyor. Genç oyuncu bu sezon 18 maçta görev aldı ve bu maçlarda 1 asist yaptı.(Takvim)
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:03
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