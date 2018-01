Terim'den Arda Turan açıklaması

Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Fatih Terim kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Terim, Arda Turan hakkında "Vallahi kimseyle bir derdim yok. Geçmiş yaşanmış mevzulara zaman yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin" dedi.



ASAMOAH TRANSFERİ ZORA GİRDİ

"Asamoah transferinin olma ihtimalinin yüzdesi baya düştü. Bu transfer zora girdi. Asamoah için Ocak ayında zor diyelim. İki hafta süre var bu işler belli olmaz. Carole'ün dönmesi şu an için söz konusu değil. Transferde kimseyle temasa geçmedik. Olursa yönetimler ile geçeriz."







CENK İÇİN DOĞRU TERCİH

"Cenk'in ilk maçını izleyemedim ama sevindiğim bir şey. Yabancı kuralını koyarken oyuncularımızın dışarı gitmesinin önemli olduğunu söylemiştik.

Yetenekli, sevdiğim bir futbolcu. Beşiktaş ve Cenk için doğru bir gelişme oldu. Allah yolunu açık etsin. Cenk'in İngiltere'de Başarılı olacağına inanıyorum. Cenk için Premier Lig doğru bir tercihti."



Ayrıca Terim Burak Yılmaz ve Emre Mor transferi hakkında herhangi bir girişimlerinin olmadığını belirtti.



"HİÇBİR ŞAMPİYONLUĞUN KOLAY OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Fatih Terim, şampiyonluk yarışının kolay olmayacağını dile getirdi. Şampiyonluk yolunda her maçın çok önemli olduğunu anlatan Terim, "Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu sanmıyorum. Telafi edecek bir yarı kalmadı. Seviye yükseldi. Her maç şampiyonluk yolunda önemli. Kimin nerede puan kaybedeceği belli olmaz. Beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Hayat size sürprizler yapabilir. Her şeye hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.



Mevcut takımın seviyesini yukarı çekmeyi hedeflediğini vurgulayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şunları kaydetti: "Transferle ilgili konuşurken var olan oyuncuları daha yukarı çıkarmak önemliydi. Ben bununla uğraşıyorum. Kapasitelerini yükseltmek istiyorum. Bir bütün olarak mücadele edeceğiz. 11'de olamayan futbolcu, sonraki maçta olabilir. Kampı kesintisiz devam ettirmeyi düşündük. Bu periyot bize iyi gelecek. Galatasaray'ın büyüklüğünü daha iyi hissettirmek amacımız. Şu ana kadar herhangi bir transfer faaliyetimiz olmadı. Olursa da gereken yapılır. Her maç zor geçecek. Oyuncularıma güveniyorum."







"PROJE VE MENTAL OLARAK PEK ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"

Terim, Galatasaray'da göreve gelmesinin ani olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelişimiz ani oldu. Gelir gelmez maçlar vardı. Orayı iyi geçmek önemliydi. İkinci yarı hazırlıkları vardı. Transferle ilgili ne ihtiyacımız var onu söyledim. Proje ve mental olarak pek çok şey değişti. Mekanın tanıdık ve bizim oluşu avantajımız. İşleri kolaylaştırıyor. Bir sıkıntımız yok. Oyuncuları izliyorsunuz. Güzel bir hava var. Mutlu insanlar başarı gösterir. Çok şükür rahatız. İyi şekilde hazırlanıyoruz."



Fikstür avantajı olup olmadığının sorulması üzerine Terim, "Fikstüre bakarsak her takımla oynuyorsunuz. Bazen etki edebilir ama çok küçük. Sahada gereğini yaparsanız herkesle her yerde oynarsınız. İyi takım her yerde kazanır ya da kazanmaya oynar. Fikstür çok önemli değil." diyerek sözlerini tamamladı.