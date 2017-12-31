 Gomis iddialı – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    iddialı

    Gomis iddialı

    kadar profesyonelliği ile de gönüllerde taht kuran yıldız, 2. yarıda da fırtına gibi esmeye hazırlanıyor

    formasıyla müthiş bir 17 haftayı geride bırakan Bafetimbi , ikinci yarıda da fırtına gibi esmeye kararlı... kadar profesyonelliği ile de gönüllerde taht turan yıldız, ailesiyle birlikte tatilde olmasına rağmen özel fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Maçların hemen ardından evinde hafif idmanlar yapmayı ihmal etmeyen Bafetimbi Gomis'in 'le de sürekli iletişim halinde olduğu gelen bilgiler arasında.

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 08:22
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