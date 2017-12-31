Gomis iddialı

Galatasaray formasıyla müthiş bir 17 haftayı geride bırakan Bafetimbi Gomis, ikinci yarıda da fırtına gibi esmeye kararlı... Golleri kadar profesyonelliği ile de gönüllerde taht turan Fransız yıldız, ailesiyle birlikte tatilde olmasına rağmen özel fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Maçların hemen ardından evinde hafif idmanlar yapmayı ihmal etmeyen Bafetimbi Gomis'in Fatih Terim'le de sürekli iletişim halinde olduğu gelen bilgiler arasında.