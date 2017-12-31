Gomis iddialı
Golleri kadar profesyonelliği ile de gönüllerde taht kuran Fransız yıldız, 2. yarıda da fırtına gibi esmeye hazırlanıyor
Galatasaray formasıyla müthiş bir 17 haftayı geride bırakan Bafetimbi Gomis, ikinci yarıda da fırtına gibi esmeye kararlı... Golleri kadar profesyonelliği ile de gönüllerde taht turan Fransız yıldız, ailesiyle birlikte tatilde olmasına rağmen özel fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Maçların hemen ardından evinde hafif idmanlar yapmayı ihmal etmeyen Bafetimbi Gomis'in Fatih Terim'le de sürekli iletişim halinde olduğu gelen bilgiler arasında.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 08:22
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
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