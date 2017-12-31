 Sneijder ABD yolunda! – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    ABD yolunda!

    <a href="/index/sneijder?id=c7892c54-0483-4e1f-8c34-a9c88c78b48e" class="" rel="tag">Sneijder</a> ABD yolunda!
    'dan gönderildikten sonra Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in yolunu tutan Wesley Sneijderkulübüyle ayrılığın eşiğinde... L'Equipe'in haberine göre, Nice, Hollandalı 10 numara ile Ocak ayında yollarını ayıracak. Fransız ekibi, 'den kurtulmak için tıpkı 'ın yaptığı gibi bedava elden çıkarmayı bile göze almış durumda. 33 yaşındaki yıldız futbolcu için şu ana kadar en ciddi teklif MLS ekibi FC'den gelmiş durumda.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 08:16
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