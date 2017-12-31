 Mirallas el yakıyor – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Mirallas el yakıyor

    Mirallas el yakıyor

    30 yaşındaki kanat oyuncusu için İngiliz kulübü 5 milyon Euor bonservis talep ediyor. Mirallas’ın, üç yıllık ücretiyle birlikte maliyeti 10 milyonu aşınca Aslan geri adım attı

    Sol bek dışında hücum hattına da bir takviye düşünen 'ın gündeminde yer alıyor. 'ın golcüsü 'u kadrosuna katmak için gün sayan Everton'dan devre arasında ayrılma kararı alan Mirallas'la sarıkırmızılıların yanı sıra eski takımı da ilgileniyor. Everton geçen sezon sözleşmesini uzattığı Belçikalı yıldız için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Bu parayı çok bulan Olympiakos ise 3 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti ancak 'den olumsuz yanıt aldı. Mirallas da 1.8 milyon Euro talep ediyor ve kendisini etmek isteyen takıma bonservisi ile birlikte 3 yıllık minimum 10 milyon Euro'luk fatura çıkartıyor. Bu şartlarla oyuncunun transferine soğuk bakan Galatasaray'ın, Avrupakulüplerinden yarım sezonluğuna kiralayabileceği forvet adaylarına yöneldiği gelen haberler arasında.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 08:11
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