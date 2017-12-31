Barça'lı yıldızın peşinde!

Teknik direktör Terim, kanatlarda ve forvette oynayabilen 23 yaşındaki İspanyol yıldızın ismini verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, menajerler aracılığıyla Katalan kulüp ile temasa geçti

Galatasaray'da transfer çalışmaları derinleşiyor. Cengiz Ünder, Emre Mor, Armindo Bruma gibi isimlerle anılan Cimbom'da Gerard Deulofeu da kanat adayları arasındaki yerini aldı. Fatih Terim'in forvette de oynayabilmesi nedeniyle genç futbolcunun yönetime ismini verdiği öğrenildi. Galatasaray ikinci yarıda direkt takıma katılacak bir transfer yapmak isterken yönetimin Deulofeu için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ifade edildi.



GERİ ÇAĞIRDI

Barcelona'nın sözleşmesindeki özel maddeyi kullanarak Everton'dan geri aldığı 23 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon 16 kez Katalan ekibin formasını giydi ve 2 gol atıp, 3 de asist yaptı. Galatasaray'ın 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için 1 milyon euro'luk kiralama bedelini gözden çıkardığı belirtiliyor.





