Barça'lı yıldızın peşinde!
Teknik direktör Terim, kanatlarda ve forvette oynayabilen 23 yaşındaki İspanyol yıldızın ismini verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, menajerler aracılığıyla Katalan kulüp ile temasa geçti
GERİ ÇAĞIRDI
Barcelona'nın sözleşmesindeki özel maddeyi kullanarak Everton'dan geri aldığı 23 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon 16 kez Katalan ekibin formasını giydi ve 2 gol atıp, 3 de asist yaptı. Galatasaray'ın 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için 1 milyon euro'luk kiralama bedelini gözden çıkardığı belirtiliyor.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:47
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
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