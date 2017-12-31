Gümüş'e karşılık Aziz Behich
Asamoah’ta şartları sonuna kadar zorlayacak olan sarı-kırmızılı kulüp, eğer bu transferi gerçekleştiremezse Timsah’la Aziz Behich pazarlığına oturacak. Teklif; Sinan Gümüş+para
Yönetim, 19 kez Avustralya Milli Takımı forması giyen Türk kökenli futbolcuyu takas+para formülü ile renklerine katmak istiyor. Kulüpten sızan bilgilere göre, Timsah'a Behich'e karşılık Sinan Gümüş'ü önerecek olan sarı-kırmızılılar, bir miktar da para teklif edecek. Galatasaray, harekete geçmek için Asamoah'ın durumunun netleşmesini bekliyor. Forvete oyuncu arayan ancak maddi güçlük yaşayan Bursaspor'un Sinan+para teklifine sıcak bakabileceği belirtiliyor.
F.BAHÇE VE TRABZON DA PEŞİNDE
Aziz Behich, defanstaki başarısının yanı sıra hücumda da etkili. 27 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda oynadığı 15 maçta 5 gol atarak Galatasaraylı Maicon'la birlikte ligin en golcü defans oyuncusu oldu. Behich'in talipleri Cimbom'la sınırlı değil. Diğer iki dev Fenerbahçe ve Trabzonspor da Fatih Terim'in çok beğendiği oyuncuyla yakından ilgileniyor.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:20
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
Gümüş'e karşılık Aziz Behich haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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