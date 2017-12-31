 Tartışmasız en iyisi Gomis – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Tartışmasız en iyisi

    Tartışmasız en iyisi Gomis

    Gol krallığını (14) Burak ve Jahovic ile paylaşsa da diğer istatistiklerde başı çekti

    Galatasaray, ligin Başakşehir'in 1 puan gerisinde 35 puanla ikinci sırada tamamlarken sarı-kırmızılı takımda bireysel istatistiklerde ön plana çıkan isim ise taraftarların sevgilisi Bafetimbi Gomis oldu. Sadece sezonun ilk yarısında değil, 2017 yılı içinde de adına resmi maçlarda en fazla gol atan isim olan Bafetimbi Gomis 14 gol ile Burak Yılmaz ve Adis Jahovic ile gol krallığını paylaştı.

    CEZA SAHASININ EFENDİSİ
    Gomis, gole yapılan katkıda ise bu ikilinin önünde 18 golle liderliği çekti. Fransız yıldız ayrıca rakip ceza sahasında en çok topla buluşan (101) oyuncular arasında zirvede yer alırken, en çok isabetli şut atan (29) oyuncu olarak göze çarptı. ; Talisca ve Vagner Love'un ardından en çok şut çeken (59) futbolcu da oldu.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tartışmasız en iyisi Gomis haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN