Tartışmasız en iyisi Gomis
Gol krallığını (14) Burak ve Jahovic ile paylaşsa da diğer istatistiklerde başı çekti
CEZA SAHASININ EFENDİSİ
Gomis, gole yapılan katkıda ise bu ikilinin önünde 18 golle liderliği çekti. Fransız yıldız ayrıca rakip ceza sahasında en çok topla buluşan (101) oyuncular arasında zirvede yer alırken, en çok isabetli şut atan (29) oyuncu olarak göze çarptı. Gomis; Talisca ve Vagner Love'un ardından en çok şut çeken (59) futbolcu da oldu.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:20
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
Tartışmasız en iyisi Gomis haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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