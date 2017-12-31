 Elmander’e izin çıktı – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Elmander’e izin çıktı

    Elmander’e izin çıktı
    'in yardımcılarından biri olması beklenen hakkında İsveç kulübü Orgryte'ın Başkanı Joachim Nordh'tan açıklama geldi. Nordh, Elmander ile tekrar konuşacağız. Eğer gitmek isterse tabi ki izin vereceğiz. Ancak 'dan şu anda bize gelen bir teklif yok" ifadelerini kullandı.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:42
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