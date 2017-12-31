Bir yılda üç çalıştırıcı
Galatasaray, 2017 yılında üç teknik adamla çalıştı. Riekerink ve Tudor aşısı tutmadı. Umutlar Terim’de
45.5 MiLYON EURO'YA MAL OLDU
Galatasaray büyük bir değişime imza attığı 2017 yılında birçok yıldızı ile yollarını ayırırken tam 45 milyon 550 bin euro harcadı ve takımı baştan aşağıya yeniledi.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:41
-
Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
-
Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
-
Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
Bir yılda üç çalıştırıcı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.