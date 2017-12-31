 Bir yılda üç çalıştırıcı – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Bir yılda üç çalıştırıcı

    Bir yılda üç çalıştırıcı

    , 2017 yılında üç teknik adamla çalıştı. Riekerink ve aşısı tutmadı. Umutlar Terim’de

    , 2017 yılı içinde çıktığı müsabakalarda 3 ayrı teknik adam yönetiminde mücadele verdi. idaresinde 2017 yılına giren sarı-kırmızılı takımda Hollandalı teknik adamla 14 Şubat'ta yollar ayrıldı. Riekerink'in ardından göreve getirilen Igor da 18 Aralık Pazartesi günü koltuğunu kaybederek bu yıl içinde gönderilen ikinci teknik direktör oldu. Tudor sonrası ise ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli teknik adamın Galatasaray'daki 4. dönemine başlamasını sağladı. Galatasaray 2017'de güçlü rakiplerine karşı ligde maç kazanamadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor'a karşı 2017 yılında 8 lig maçı oynayan sarı-kırmızılı takım, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlikle kötü bir performans ortaya koydu.

    45.5 MiLYON EURO'YA MAL OLDU
    Galatasaray büyük bir değişime imza attığı 2017 yılında birçok yıldızı ile yollarını ayırırken tam 45 milyon 550 bin euro harcadı ve takımı baştan aşağıya yeniledi.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
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