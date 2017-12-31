 Şartlar zorlanmalı – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Şartlar zorlanmalı

    Şartlar zorlanmalı
    Eren, 'le beraber ikili forvette oynayabilir ama Feghouli ve Rodrigues, Yasin ve Sinan orta yapan değil içeri kat eden kanat oyuncuları. Çift forvet oynamayı seven Terim, Eren'den daha etkin bir forvet isteyecektir. Ama şu anki mevcut şartlar bu transferi imkansız kılıyor. Oysa Gomis'in yanına ceza sahasında tek vuruşu iyi, kalçasını iyi kullanan, önüne top indirebilecek Fransız'a destekçi bir forvet alınması uzun lig maratonunda çok doğru bir hamle olurdu. Çünkü 'da Gomis'e bir şey olursa; eyvah ki eyvah...

    Mini yorum: Serkan Bayar
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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