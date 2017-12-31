1998’e yetiştiler

Galatasaray 37 golle 2017-2018 sezonunun ilk yarısında en çok gol atan takım. Sarı-kırmızılılar 2017 yılı içinde oynadığı 41 resmi maçta 93 gol atarak 2.26'lık bir ortalama yakaladı. Bu sayı aynı zamanda 1998 yılındaki 2.38'lik gol ortalamasına en çok yaklaşılan oran olarak dikkati çekti