 Anketlerde çakıldı – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Anketlerde çakıldı

    Anketlerde çakıldı
    , 20 Ocak'ta yapılacak seçime en güçlü aday olarak girse de taraftarların gönlü diğer 'de... Twitter'da, "G.Saray Başkanı kim olmalı?" diye sorulurken ankete katılan 10 binin üzerindeki sarı-kırmızılıdan yüzde 83'ü Cengiz'i tercih etti. Mevcut başkan Özbek'e destek ise yüzde 17'de kaldı.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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