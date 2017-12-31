 Evra'da karar Terim'in – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Evra'da karar Terim'in

    Evra'da karar Terim'in

    Menajerler, sol bek arayan ’a Fransız ’yı önerdi. son kararı teknik direktör verecek

    göreve gelir gelmez sol bek transferi için düğmeye basan 'da adaylar çoğalıyor... 'lu Kwadwo Asamoah için ısrarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da listeye giren son isim oldu.

    TARAFTARA SALDIRDI
    Son olarak Marsilya formasını giyen 36 yaşındaki Fransız yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Vitoria Guimares maçı öncesinde bir taraftara saldırdığı için kulüpten gönderilmişti.

    KARİYERİ MÜTHİŞ
    Patrice Evra'nın menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildi, yönetimin de konuyu Fatih Terim'e ilettiği öğrenildi. Yönetim, tecrübeli teknik adamın vereceği karara göre hareket edecek. Kariyerinde daha önce , Monaco ve Juventus gibi önemli kulüplerin formasını da giyen Patrice Evra tam 81 kez Milli Takımı'nda oynadı. (Takvim)
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 08:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Evra'da karar Terim'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN