Evra'da karar Terim'in
Menajerler, sol bek arayan Galatasaray’a Fransız Patrice Evra’yı önerdi. Transferde son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek
TARAFTARA SALDIRDI
Son olarak Marsilya formasını giyen 36 yaşındaki Fransız yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Vitoria Guimares maçı öncesinde bir taraftara saldırdığı için kulüpten gönderilmişti.
KARİYERİ MÜTHİŞ
Patrice Evra'nın menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildi, yönetimin de konuyu Fatih Terim'e ilettiği öğrenildi. Yönetim, tecrübeli teknik adamın vereceği karara göre hareket edecek. Kariyerinde daha önce Manchester United, Monaco ve Juventus gibi önemli kulüplerin formasını da giyen Patrice Evra tam 81 kez Fransa Milli Takımı'nda oynadı. (Takvim)
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 08:24
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
Evra'da karar Terim'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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