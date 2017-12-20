G.Saray'da Göztepe taktiği şekillendi
Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor ile yollarını ayıran ve seçim kararı alan Galatasaray'da Göztepe maçının taktiği şekilleniyor.
İlk yarının son haftasında macera arayışına girmek istemeyen Bayraktar'ın böyle bir karar aldığı belirtildi.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:13
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''Vodafone Park’a gittim, ben de Beşiktaşlı oldum''
Toplam 9
Yorum
ruhi mücerret fenerli ,galatasaraylı babalardan etkilenmeyen çocukların tuttuğu takımdır Beşiktaş..işte bu yüzden Beşiktaşlı doğulur olunmaz
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Tudor gitti, Balta döndü!
Toplam 2
Yorum
eko şimdi özbek gs de sol bek sorunu yok sder bu kazmayı A takıma monte ederler.adam para almak için transfer bile olmdı.utnmdn antr çıkmış bide
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 13
Yorum
eko fatih hocanın adı bile bu takımı uçurur.2,yarı gsnin müthiş bi fikstr avntajı var terim gelirse gs fark yapar tabi en az 5 trnsfer şart
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