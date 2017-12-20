 G.Saray'da Göztepe taktiği şekillendi – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    G.Saray'da Göztepe taktiği şekillendi

    G.Saray'da Göztepe taktiği şekillendi

    Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor ile yollarını ayıran ve seçim kararı alan Galatasaray'da Göztepe maçının taktiği şekilleniyor.

    Sarı-kırmızılı takımda Tudor ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve gelen Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar, pazar günü oynanacak Göztepe mücadelesinin taktiğini belirledi. Emrah Bayraktar'ın, Tudor'un 2-1 kaybedilen Yeni Malatyaspor mücadelesinde sahaya sürdüğü üçlü savunma sisteminden vazgeçerek, sarı-kırmızılı takımı Göztepe karşısında dörtlü savunma kurgusu ile oynatacağı öğrenildi.

    İlk yarının son haftasında macera arayışına girmek istemeyen Bayraktar'ın böyle bir karar aldığı belirtildi.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:13
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