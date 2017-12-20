 "G.Saray için iyi olacak bir sürece girdik" – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    "G.Saray için iyi olacak bir sürece girdik"

    "G.Saray için iyi olacak bir sürece girdik"

    Galatasaray Kulübü Başkanı , "Galatasaray için iyi olacak bir seçim sürecine girdik." dedi.

    Giresun'da katılacağı bir program için Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen Özbek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Özbek, Galatasaray'da yaşanan gelişmelerden sonra camiaya bir mesajı olup olmadığının sorulması üzerine, "Buraya Giresun Üniversitesinin bir daveti üzerine geldim. Burası benim memleketim. Dolayısıyla hem hemşehrilerimi göreceğim hem de Giresun Üniversitesindeki panele katılacağım. Bugünkü gündemimiz bu." diye konuştu.

    "Kongre süreciyle ilgili neler söylemek istiyorsunuz?" sorusuna ise Özbek, "Süreç devam ediyor. Dün basın toplantısı da yaptım. Galatasaray için iyi olacak bir seçim sürecine girdik. Dolayısıyla bütün Galatasaray genel kurul üyelerinin seçime ilgi göstermelerini, seçime katılmalarını, oy kullanmalarını istiyorum." yanıtını verdi.

    Havalimanında bazı taraftarların karşıladığı , buradan Giresun'a hareket etti.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:46
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