"G.Saray için iyi olacak bir sürece girdik"
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray için iyi olacak bir seçim sürecine girdik." dedi.
Giresun'da katılacağı bir program için Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen Özbek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Özbek, Galatasaray'da yaşanan gelişmelerden sonra camiaya bir mesajı olup olmadığının sorulması üzerine, "Buraya Giresun Üniversitesinin bir daveti üzerine geldim. Burası benim memleketim. Dolayısıyla hem hemşehrilerimi göreceğim hem de Giresun Üniversitesindeki panele katılacağım. Bugünkü gündemimiz bu." diye konuştu.
"Kongre süreciyle ilgili neler söylemek istiyorsunuz?" sorusuna ise Özbek, "Süreç devam ediyor. Dün basın toplantısı da yaptım. Galatasaray için iyi olacak bir seçim sürecine girdik. Dolayısıyla bütün Galatasaray genel kurul üyelerinin seçime ilgi göstermelerini, seçime katılmalarını, oy kullanmalarını istiyorum." yanıtını verdi.
Havalimanında bazı taraftarların karşıladığı Dursun Özbek, buradan Giresun'a hareket etti.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:46
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''Vodafone Park’a gittim, ben de Beşiktaşlı oldum''
Toplam 9
Yorum
ruhi mücerret fenerli ,galatasaraylı babalardan etkilenmeyen çocukların tuttuğu takımdır Beşiktaş..işte bu yüzden Beşiktaşlı doğulur olunmaz
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Tudor gitti, Balta döndü!
Toplam 2
Yorum
eko şimdi özbek gs de sol bek sorunu yok sder bu kazmayı A takıma monte ederler.adam para almak için transfer bile olmdı.utnmdn antr çıkmış bide
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 13
Yorum
eko fatih hocanın adı bile bu takımı uçurur.2,yarı gsnin müthiş bi fikstr avntajı var terim gelirse gs fark yapar tabi en az 5 trnsfer şart
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