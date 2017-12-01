 Muslera ve Selçuk, Beşiktaş maçı kaçırmadı – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Muslera ve Selçuk, Beşiktaş maçı kaçırmadı

    Muslera ve Selçuk, Beşiktaş maçı kaçırmadı

    Galatasaray’da ile , takıma katıldıkları günden bu yana 14 maç ile Beşiktaş'a karşı sarı-kırmızılılarda en fazla giyen futbolcular konumunda bulunuyor.

    Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek Galatasaray'da iki isim bu derbiyi kaçırmıyor.

    Sarı-kırmızılıların kaptanı ile file bekçisi , takıma 2011-2012 sezonunda dahil olmuştu. İkili bu süreçten sonra ligde Beşiktaş ile oynadıkları maçların hepsinde forma giydi. Muslera ile Selçuk, oynadıkları 14 müsabakada 7 kez galibiyet sevinci yaşarken, 3 kez de mağlubiyet gördü. 4 maçta ise berabere kaldı.

    ?Muslera, söz konusu karşılaşmalarda 14 kez kalesinde gol gördü.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:33
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