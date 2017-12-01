Muslera ve Selçuk, Beşiktaş maçı kaçırmadı
Galatasaray’da Fernando Muslera ile Selçuk İnan, takıma katıldıkları günden bu yana 14 maç ile Beşiktaş'a karşı sarı-kırmızılılarda en fazla giyen futbolcular konumunda bulunuyor.
Sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk İnan ile file bekçisi Fernando Muslera, takıma 2011-2012 sezonunda dahil olmuştu. İkili bu süreçten sonra ligde Beşiktaş ile oynadıkları maçların hepsinde forma giydi. Muslera ile Selçuk, oynadıkları 14 müsabakada 7 kez galibiyet sevinci yaşarken, 3 kez de mağlubiyet gördü. 4 maçta ise berabere kaldı.
?Muslera, söz konusu karşılaşmalarda 14 kez kalesinde gol gördü.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:33
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Hep destek tam destek!
Toplam 2
Yorum
adalet Aykuta destek olmaya mecbursun.Kasa tamtakır.Eskisi gibi olsaydı ilk 6 hafta sonunda işine son verirdin.Ama taraftar gereğini yapacak.
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''Laf dinlemiyor''
Toplam 4
Yorum
adalet Her sporun başında disiplin gelir.Disipline uymadığın zaman başarılı olman mümkün değil.Türk sporcusunun en büyük sorunu disiplinli olmak.
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Futbol Maçı
Toplam 160
Yorum
celil memmedli en iyi takim italya cok iyi oynuyorlar
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