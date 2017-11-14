 Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları

    Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları

    Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, topa sahip olma, baskı ve koşu çalışmalarının ardından çift kale maç oynadıkları belirtildi. Sarı-kırmızılı ekipte, milli takım kamplarından dönen Selçuk İnan, Serdar Aziz ve Younes Belhanda'nın özel çalışma yaptıkları aktarıldı. Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:46
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