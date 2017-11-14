Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, topa sahip olma, baskı ve koşu çalışmalarının ardından çift kale maç oynadıkları belirtildi. Sarı-kırmızılı ekipte, milli takım kamplarından dönen Selçuk İnan, Serdar Aziz ve Younes Belhanda'nın özel çalışma yaptıkları aktarıldı. Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.