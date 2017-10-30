G.Saray Sportif direktörü Cenk Ergün maç sonu isyan etti: “Olcay ne olacağını biliyor. Badou’nun gördüğü kırmızı, Feghouli işin içine çekiliyor. Nasıl ki biz eksiklerimizi ayırabiliyorsak, bu sistemi yönetenler de yapabilir. İlla bağıralım mı!”

G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Trabzonspor maçı sonrası hakemlere ateş püskürdü. Ergün, "Asıl önemli olan nedir? Bir takım iyi oynamayabilir. Gösterilen kartlar, gösterilmeyen kartlar var. Geçen hafta da polemik vardı. Fernando'ya yapılan ortada. Olcay ne olacağını biliyor. Badou'nun gördüğü kırmızı, Feghouli işin içine çekiliyor. Tudor elbette ders çıkaracak. Ama hakemin bizden çok daha fazla ders alması lazım" dedi.



DEMEK Kİ KOCAMAN BİLİYORMUŞ

TAKDİR haklarının sürekli aleyhlerine işlediğini öne süren G.Saray Sportif Direktörü, "Maç 4 dakika oynandı. Kaç tane oyuncu değişikliği vardı. Atılan oyuncular... Feghouli'nin pozisyonu... Olcay da biliyordu atılacağını. Nasıl ki biz eksiklerimizi ayırabiliyorsak, bu sistemi yönetenler de yapabilir. İlla bağıralım mı? Rakipten kırmızı kartı hak edenler vardı. Orta sahada olduğu zaman gösterilmiyor mu?" diye isyan etti. FenerBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın derbisi öncesi "Suni puan farkı var" açıklamasını da hatırlatan Ergün, "Maçı nasıl değerlendireyim ki? Nelerin olduğunu biliyoruz. Talimatlar değişiyor, bazı futbolcuların cezaları aşağı iniyor. Kimi koruyoruz? Kocaman'ın bildiği bir şeyler varmış demek ki. 2 haftadır neler olduğunu görüyoruz. Bana 'Sizi doğrayacaklar dikkat edin' diyorlar" ifadelerini kullandı.



